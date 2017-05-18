Мін'юст домовився з ЄБРР про команду підтримки реформ

Європейський банк реконструкції та розвитку допомагатиме Україні з реалізацією реформ.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко після зустрічі з керуючим директором ЄБРР Франсісом Маліжем 17 травня.

"У ході діалогу домовилися про створення та запуск команди підтримки реформ. Найближчим часом Мін'юст підготує свої пропозиції щодо бачення роботи цієї структури", – написав він у Facebook.

"Окрім того, домовилися консолідувати наші зусилля за тими напрямками реформ в Україні, які підтримує ЄБРР і до яких залучене Міністерство юстиції. Передусім йдеться про енергетику, дерегуляційні процеси, реформи в сфері підтримки малого і середнього бізнесу, а також земельну реформи" – зазначив Петренко. .