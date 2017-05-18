Суд: Втручання у систему при розподілі суддів у справі Януковича не було

Втручання в автоматизовану систему розподілу суддів у справі Віктора Януковича не було виявлено.

Про це в ході судового засідання Оболонського райсуду Києва у справы про державну зраду четвер заявив суддя Владислав Дев'ятко.

"Надійшли результати перевірки державного підприємства "Інформаційні судові системи" про втручання в автоматизовану систему розподілу суддів. Згідно з відповіддю, втручання не було", - зазначив він.

За словами судді, до суду також не надходило заяв про зміну підсудності.

Роман Кравець, УП