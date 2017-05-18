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Суд вирішив, що непотрібно звертатися до Росії для відео з Януковичем

Четвер, 18 травня 2017, 11:21

Оболонський райсуд Києва відмовився звертатися про міжнародну правову допомогу до мін'юсту Росії та Ростовського обласного суду щодо офіційного відеовключення Віктора Януковича.

Таке рішення ухвалив у четвер, 18 травня, головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

"Суд ухвалив клопотання про міжнародну правову допомогу та звернення до мін'юсту РФ та Ростовського обласного суду відмовити. Суд надав Януковичу право брати участь шляхом відеоконференції не лише через скайп. Віктор Янукович міг вийти на будь-який відеоконференцзв'язок", - зазначив він.

Адвокати Януковича апелювали, що під час відеозв'язку хтось має встановити особу екс-президента і слід заслухати його пояснення. "Ми маємо чути його думку, його пояснення у підготовчому засіданні. Він має висловити думку щодо клопотань про виклики свідків", - сказав адвокат Віталій Сердюк.

Водночас прокуратура заперечувала щодо клопотання захисту. "Захисниками йде маніпуляція щодо участі чи не участі свого підзахисного", - зазначив прокурор Руслан Кравченко.

Головуючий суддя Дев'ятко також зазначив, що ніяких пояснень і допиту Януковича у підготовчому засіданні не передбачено. Він назвав такі вимоги спекуляцією.

"Дача пояснень та доказів Януковичем у підготовчому судовому засіданні не передбачена", - зазначив суддя.

Як повідомлялося, раніше Оболонський районний суд дозволив Віктору Януковичу брати участь у засіданні суду шляхом відеоконференції та переніс засідання на 18 травня.

Однак Ростовський суд заявив, що має отримати звернення від Оболонського суду для того, аби організувати відеозв'язок. 

Роман Кравець, УП

Теми: Януковичсуд
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