Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Пам'ятник Хмельницькому в Чернігові розвернуть спиною до Москви

Четвер, 18 травня 2017, 11:33

Найближчим часом у Чернігові проведуть роботи з реконструкції постамента пам'ятника Богдану Хмельницькому, який розміщено в одноіменному сквері. 

Про це повідомляє портал Чернігівської міськради.

Для проведення цих робіт вже збудовано риштування.

 

"Планується, що в ході цієї реконструкції фігуру Хмельницького роботи відомого скульптора Івана Кавалерідзе розвернуть, встановивши обличчям до центральної площі міста і П'ятницької церкви", – сказано в повідомленні.

 

"Як відомо, саме такою була ідея автора цього пам'ятника – відомого чернігівського архітектора Андрія Карнабеда. Але при будівництві об'єкту тодішнє партійне керівництво змусило будівельників розвернути скульптуру в протилежний бік, обличчям до тодішнього обкому партії", – пояснюється в ньому.

 

"Андрій Карнабед усе своє життя сподівався на те, що в незалежній Україні гетьмана все-таки розвернуть обличчям до церкви і спиною до Москви", – зазначає міськрада.

Теми: Чернігівісторіякультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Чернігів
Удар по будинку культури на Чернігівщині: з-під завалів дістали тіло другої загиблої
Заступник мера Чернігова придбав трансформатор для ТЕЦ дорожче на 30 млн – СБУ
McDonald's відновив роботу у Чернігові та Кривому Розі
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: