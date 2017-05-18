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Держсекретар Мінстеця: Інтернет-санкції не обмежують свободу слова

Четвер, 18 травня 2017, 18:05

Застосування санкцій проти російських соцмереж "Вконтакте" та "Одноклассники" не має жодного відношення до утисків свободи слова.

Про це заявив державний секретар Міністерства  інформаційної політики України Артем Біденко під час круглого столу, передає Укрінформ.

"Абсолютно дивно чути, що є обмеження свободи слова, коли ми говоримо про санкції проти "Вконтакте" та "Одноклассники", адже три роки у нас триває війна і, чесно кажучи,  я не чув, що саме ці мережі були форпостом свободи слова... Ну, не мають ні "Одноклассники", ні "Вконтакте" жодного відношення до свободи слова. Ніхто не обмежує свободу слова тим, що забороняє, чи обмежує управління, роботу в деяких видах комунікації", - сказав він.

Біденко додав, що мова не йде про якусь політичну боротьбу чи обмеження свободи слова: "Адже в чому сенс обмеження, якщо та соціальна мережа, де найбільше можуть критикувати владу – вона не обмежується?"

Держсекретар МІП зазначив, що обмежувальні заходи накладені "на те середовище, яке несе потенційні загрози Україні". Крім того, вони спрямовані проти російського бізнесу, який заробляє на українцях. 

Окремо Біденко вказав на негатив, який "Вконтакте" несе для малолітніх користувачів соцмереж:  "Оці  всі "сині кити" — це такий експеримент, який лежить на поверхні. Який не має відношення до  того, що реально відбувається у "Вконтакте" по відношенню до дітей від 6 і до 15 років. Як  тільки ви почнете конкретно вивчати, що там є, то у вас справді волосся дибки стане. Це я вам кажу як батько". 

Держсекретар також вказав на те, що санкції є тимчасовим заходом, "який втілюється на період особливого стану, на період фактично війни".

Як відомо, провідні українські оператори мобільного зв'язку "Київстар" і "Vodafone-Україна" заблокували доступ користувачів до всіх російських сайтів, що потрапили в список санкцій.

Теми: інформаційна війнаінтернетсанкції
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