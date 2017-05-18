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День в АТО: 11 обстрілів, 1 поранений

Четвер, 18 травня 2017, 18:42

Інтенсивність обстрілів позицій Збройних сил України зменшилася — від початку доби бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згіідно з інформацією, на Приморському напрямку було зафіксовано найбільше фактів застосування незаконними збройними формуваннями зброї проти українських захисників.

Зранку вони вели вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів по укріпленнях ЗС України в районі Широкиного, Гнутового, Водяного.

По позиціях біля Мар'їнки НЗФ здійснили обстріл з 82-мм мінометів. Неподалік Новотроїцького українських воїнів обстрілював ворожий снайпер, а по воїнах сил АТО, котрі обороняють Красногорівку, бойовики стріляли з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП й зенітної установки.

"Донецький напрямок. Обстрілявши зранку з БМП та великокаліберних кулеметів один з наших опорних пунктів біля Луганського, що на Світлодарській дузі, бандформування дещо знизили свою вогневу активність. Вдень вони лише один раз застосовували зброю проти підрозділів сил АТО. Це відбулось в районі селища Зайцеве. Противник використовував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети", - сказано у повідомленні прес-центру АТО.

На Луганському напрямку бойовики впродовж дня лише один раз порушили "тишу": один з опорних пунктів ЗСУ в районі Кримського противник обстріляв з автоматичних станкових гранатометів.

Згідно з інформацією штабу АТО, від початку доби один український воїн зазнав поранень.

Українська правда

Теми: АТО
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