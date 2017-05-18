Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Нові санкції ввели для політичної цензури – ІнАУ

Четвер, 18 травня 2017, 18:57

Інтернет Асоціація України заявляє про впровадження Інтернет-цензури в Україні з метою створення політичної цензури.

Про це йдеться у заяві Асоціації на її офіційному сайті.

В заяві вказується, що єдиним напрямком, де Інтернет механізм цензури виявляються ефективними – це обмеження кола розповсюдження інформації серед користувачів, тобто вплив на широку громадську думку та електоральні переваги населення за рахунок звуження кола розповсюдження "небажаної" інформації.

"Враховуючи вищезазначене, ми схиляємося до висновку, що справжні цілі впровадження Інтернет-цензури в Україні — є суто створення політичної цензури", - йдеться в заяві.

"ІнАУ бажає бачити Україну у розвитку мережевих технологій поруч з такими країнами, як США, Японія, Німеччина, а не поруч з Росією, Іраном, Північною Кореєю. ІнАУ виступає проти впровадження технічного механізму Інтернет цензури", - заявили в Асоціації.

Інтернет Асоціація України – це торгово-промислова асоціація, що об'єднує зусилля підприємств-членів у розвитку Інтернету в Україні. До неї входять 198 підприємств.

Як відомо, 17 травня "Київстар", Vodafone Україна і lifecell почали блокування російських сайтів, що потрапили під українські санкції.

Більше про нові санкції читайте тут: Новий фронт або шлях до цензури: навіщо Порошенко блокує російські соцмережі

Теми: санкціїінтернетсоцмережі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
санкції
Російські мільярдери Авен і Фрідман потрапили під американські санкції
Зняття санкцій з Пшонки як урок для України від ЄС
Швейцарський син Кремля. "Українська правда" знайшла підсанкційного сина російського олігарха
Останні новини
02:25
Повітряні сили спостерігають активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: