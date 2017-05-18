СЦКК: Бойовики обстріляли житлові сектори Бердянського та Широкиного
Четвер, 18 травня 2017, 22:47
Проросійські бойовики ввечері 18 травня обстріляли житловий сектор на східній околиці населеного пункту Бердянське, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру.
Про це йдеться у повідомленні української сторони Спільного центру з контролю та координації.
"Внаслідок влучання снарядів, повністю зруйновано два житлових будинки по вулиці Морській, ще кілька будівель зазнали серйозних пошкоджень. В результаті системних обстрілів з боку НЗФ по всій вулиці майже не залишилось жодного цілого присадибного будинку", - сказано в повідомленні.
Згідно з інформацією, трохи пізніше був обстріляний житловий сектор селища Широкине.
Внаслідок обох обстрілів ніхто з мирних мешканців не постраждав.
Українська правда