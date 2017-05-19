На засіданні ОБСЄ говорили про депортацію кримських татар

США пам'ятають болісну історію депортації кримських татар в 1944 році за наказом радянської влади та відзначають, що Москва не припиняє переслідувати цей народ і сьогодні.

Про це заявила в четвер під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні тимчасово повірена у справах Місії США при ОБСЄ Кейт Бернс, передає Укрінформ.

"Сьогодні виповнюються 73-ті роковини масової депортацію понад 230 тис. кримських татар з їхньої батьківщини за наказом радянської влади. Майже половина з них, в основному жінки, діти й люди похилого віку загинули між 1944 і 1947 роками", - зауважила глава американської делегації.

Ця болісна історія масового гоніння тісно переплітається з сьогоднішнім днем, коли російський уряд продовжує свою кампанію насильства і переслідувань у Криму, наголосила вона.

Американський дипломат підкреслила, що досі надходять повідомлення про вбивства, зникнення, тюремне ув'язнення й тортури тих у Криму, хто наважується говорити правду про окупацію Росією території України. Вона також нагадала, що близько 20 тис. кримських татар були вимушені лишити Крим з початку окупації.

"Ми продовжуємо висловлювати глибоку стурбованість у зв'язку з нерозкритими насильницькими зникненнями татар, зокрема, Ервіна Ібрагімова, криміналізацією кримськотатарського Меджлісу, заборони кримськотатарських ЗМІ, триваючого необгрунтованого переслідування лідерів кримськотатарського народу Ілмі Умерова і Ахтема Чийгоза, а також політично вмотивованих судових процесів і засудження десятків інших кримських татар, які виступають проти російської окупації", - заявила американський дипломат.

Вона наголосила, що Росія "воскрешає найгірші ексцеси своєї мерзенної радянської історії" щодо переслідування кримськотатарського народу. Натомість, підкреслила дипломат, Крим залишається невід'ємною частиною України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Ми закликаємо всі держави-учасниці ОБСЄ продовжувати відстоювати принципи суверенітету й територіальної цілісності, закріплені в Заключному Гельсінському акті та не визнавати спроби анексії і окупації Росією Криму. Санкції залишатимуться чинними, поки Росія не припинить окупацію Криму й не поверне повний контроль над півостровом Україні",- підкреслила представник США.