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Екс-дружина Путіна пов'язана з мультимільйонним бізнесом – Reuters

П'ятниця, 19 травня 2017, 13:00

Колишня дружина президента Росії Володимира Путіна Людмила допомогла створити і тепер підтримує фонд, який володіє історичною нерухомістю в Москві, і отримує мільйони доларів від орендарів.

Про це йдеться в розслідуванні агентства Reuters.

Згідно з корпоративними документами, будівля була реконструйована за сприяння соратників Путіна, а дохід від оренди виплачується приватній компанії, що належить людині, чиє ім'я збігається з дівочим прізвищем колишньої дружини Путіна.

Йдеться про так званий будинок Волконських на Водзвиженці, який нині належить Центру міжособистісних комунікацій.

 

Відзначається, що фонд ЦМК був створений в 2002 році, а у вересні 2006 року "Российская газета" назвала Людмилу Путіну "попечителем" організації. В інтерв'ю газеті в тому ж році вона використовувала термін "ми" під час обговорення фонду, а три джерела, які в даний час знайомі з роботою фонду, заявили, що Людмила підтримує літературну премію і видавничий підрозділ, який працює у фонді.

Центр міжособистісних комунікацій має офіс в будинку Волконських, проте більша частина будівлі здана орендарям, в тому числі двом великим банкам: VTB і "Сбербанку".


Орендарі сплачують орендну плату компанії під назвою "Меридіан", яка на 99 відсотків належить компанії "Інтерсервіс", яка, згідно з державним реєстром юридичних осіб, повністю належить з 2014 року жінці на ім'я Людмила Олександрівна Шкребнєва (дівоче прізвище колишньої дружини Путіна).

Агентство Reuters не змогло встановити сукупний дохід, який отримує "Меридіан" від здачі в оренду приміщень в московській власності, однак зазначає, що виручка компанії за 2015 рік склала 225 мільйонів рублів.

У той же час доходи "Меридіана", схоже, не дійшли до його головного власника - "Інтерсервісу", який повідомив, що виручка в 2015 році склала всього 2,4 мільйона рублів, а чистий прибуток - 1,76 мільйона рублів.

Як відомо, Володимир і Людмила Путіни публічно оголосили про своє розлучення в 2013-му році.

У січні 2016 року ЗМІ повідомили, що колишня перша леді Росії знову вийшла заміж. Новим чоловіком екс-дружини Путіна став 37-річний Артур Очеретний.

Теми: Путін
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