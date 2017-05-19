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У суботу без опадів лише на заході, у неділю грози по всій Україні

П'ятниця, 19 травня 2017, 15:51

У суботу, 20 травня, у центральних, східних, південних та північних областях України очікуються слабкі дощі з грозами за температури 16-19 градусів тепла.

На заході України буде без опадів за теплішої погоди, до 23 градусів тепла, а на Закарпатті навіть до 25 градусів, прогнозує Укргідрометцентр.

На Вінничині вдень без суттєвих опадів.

Погода 20 травня
Погода 20 травня

У неділю, 21 травня, по всій Україні очікуються грози, на заході стане прохолодніше, а на сході повітря, навпаки, трохи прогріється.

Прогноз на 21 травня
Прогноз на 21 травня

Уже в понеділок, 22 травня, на всій території України похолодає. Вночі дощів очікують по всій території країни, але вдень на заході сухо, на Закарпатті та Буковині – без суттєвих опадів. На півдні та сході прогнозують дощі впродовж усієї доби.

Прогноз на 22 травня
Прогноз на 22 травня

У Києві та області дощі очікуються обидва вихідні, в неділю потепліє до 20-22 градусів, у понеділок похолодає на чотири градуси, але вже у вівторок і середу знову потепліє до 20-22  градусів.

Погода у Києві
Погода у Києві

Олена Рощенко, УП

Теми: погода
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