Луценко назвав скаргу нардепа на Третьякова "доносом"
Генпрокурор Юрій Луценко назвав "доносом" заяву народного депутата від НФ Віктора Романюка про скоєння кримінального правопорушення нардепом від БПП Олександром Третьяковим.
Так він прокоментував заяву Романюка, опубліковану у Facebook.
"Я не Берія. Доносами не цікавлюсь", - написав Луценко.
У своїй заяві Романюк звинувачує Третьякова у особистих погрозах і перешкоджанні діяльності народного депутата.
За словами Романюка, Третьяков "висловлював російською мовою погрози та образи в нецензурній формі".
"В погрозливій формі російською мовою дослівно заявив в кінці емоційного на грані істерики монологу: "Тепер, гуляя по Киеву, тебе долбо**б, надо постоянко оглядываться по сторонах", - написав він.
Він також заявив, що Третьякова обурило його депутатське звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо яхти MarinaWonder, яку Третьяков орендував за 135 тисяч євро у 2016 році і не вказав відповідну інформацію у декларації.
В коментарі "Українській правді" Третьяков назвав Романюка "хворою дитиною" і розповів, що окремо за оренду яхти не платив, а послуги з її винайму були включені в загальний платіж туристичному оператору. За його словами, усі послуги з організації відпочинку його дружина оплатила в Україні через туристичну фірму, про що має всі відповідні документи.
Також Третьяков додав, що НАЗК займається перевіркою цього факту і йому немає за що переживати.
Українська правда