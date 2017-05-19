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Луценко назвав скаргу нардепа на Третьякова "доносом"

П'ятниця, 19 травня 2017, 16:56

Генпрокурор Юрій Луценко назвав "доносом" заяву народного депутата від НФ Віктора Романюка про скоєння кримінального правопорушення нардепом від БПП Олександром Третьяковим.

Так він прокоментував заяву Романюка, опубліковану у Facebook.

"Я не Берія. Доносами не цікавлюсь", - написав Луценко.

У своїй заяві Романюк звинувачує Третьякова у особистих погрозах і перешкоджанні діяльності народного депутата.

За словами Романюка, Третьяков "висловлював російською мовою погрози та образи в нецензурній формі".

"В погрозливій формі російською мовою дослівно заявив в кінці емоційного на грані істерики монологу: "Тепер, гуляя по Киеву, тебе долбо**б, надо постоянко оглядываться по сторонах", - написав він.

Він також заявив, що Третьякова обурило його депутатське звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо яхти MarinaWonder, яку Третьяков орендував за 135 тисяч євро у 2016 році і не вказав відповідну інформацію у декларації.

В коментарі "Українській правді" Третьяков назвав Романюка "хворою дитиною" і розповів, що окремо за оренду яхти не платив, а послуги з її винайму були включені в загальний платіж туристичному оператору. За його словами, усі послуги з організації відпочинку його дружина оплатила в Україні через туристичну фірму, про що має всі відповідні документи.

Також Третьяков додав, що НАЗК займається перевіркою цього факту і йому немає за що переживати. 

Українська правда

Теми: ЛуценкодеклараціїНАЗК
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