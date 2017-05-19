Україна введе захисне мито на російський шоколад
П'ятниця, 19 травня 2017, 18:06
Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита проти шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.
Про це "Європейській правді" стало відомо від джерела, близького до комісії.
Відповідне рішення найближчими днями буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі" на набере чинності.
Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33% та діятиме протягом 5 років.
Також Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилася продовжувати спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту. Відповідне рішення також незабаром буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі".