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Україна введе захисне мито на російський шоколад

П'ятниця, 19 травня 2017, 18:06

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі ухвалила рішення про застосування антидемпінгового мита проти шоколаду та інших готових харчових продуктів з вмістом какао походженням з Російської Федерації.

Про це "Європейській правді" стало відомо від джерела, близького до комісії.

Відповідне рішення найближчими днями буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі" на набере чинності.

Ставка антидемпінгового мита становитиме 31,33% та діятиме протягом 5 років.

Також Міжвідомча  комісія  з міжнародної торгівлі  відмовилася продовжувати спеціальних заходів щодо імпорту в Україну посуду та приборів столових або кухонних з фарфору незалежно від країни походження та експорту. Відповідне рішення також незабаром буде оприлюднене в "Урядовому кур’єрі".

Європейська правда

Теми: Росія
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