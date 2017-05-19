День в АТО: 24 обстріли, постраждалих немає

Від початку дня бойовики 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

Згідно з інформацією, на Приморському напрямку незаконні збройні формування 14 разів обстріляли укріплення українських захисників. Зокрема, під вогонь з 120-мм мінометів потрапили позиції в районі Павлополя та Гнутового. А опорні пункти сил АТО біля Широкиного були обстріляні з артилерійських систем калібру 122 мм.

"Північніше, на підступах до Мар'їнки та Красногорівки, проросійські бандформування також застосовували міномети калібрів 120 й 82-мм. З більш легкого озброєння противник вів вогонь по українських воїнах в районі Чермалика, Новогригорівки, Новотроїцького та Лебединського", - зазначили у штабі АТО.

На Донецькому напрямку від початку доби бойовики 7 разів відкривали вогонь. Опорні пункти ЗС України у передмісті Авдіївки вони декілька разів обстрілювали з мінометів калібру 120 й 82-мм, гранатометів та стрілецької зброї. Також з мінометів були обстріляні українські оборонні позиції біля Кам'янки та Верхньоторецького. А неподалік Зайцевого НЗФ били по укріпленнях ЗСУ з гранатометів різних систем.

"Луганський напрямок. На цій ділянці лінії розмежування бойовики російсько-терористичних військ тричі здійснювали обстріли українських воїнів. Всі в районі н.п. Кримське, із застосуванням 120-мм та 82-мм мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї меншого калібру", - сказано у повідомленні.

Від початку доби втрат серед українських воїнів не було.

Українська правда