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Гройсман попросив ГПУ та НАБУ взятися за справу ОПЗ

П'ятниця, 19 травня 2017, 21:42

Прем’єр Володимир Гройсман направив листи до Генпрокуратури та Національного антикорупційного бюро з закликом провести розслідування та не допустити банкрутства Публічного акціонерного товариства "Одеський припортовий завод". 

Про це повідомила прес-служба уряду у п'ятницю ввечері

В своїх зверненнях Гройсман нагадав, що рішенням Арбітражного інституту Торгової палати Стокгольма від 25 липня 2016 року визнано борг ОПЗ перед групою компаній "Ostchem" в загальному розмірі 251 235 154,59 дол., враховуючи штрафні санкції.

Южний міський суд Одеської області задовольнив клопотання представників  "Ostchem" про стягнення боргу, і всі спроби оскаржити це рішення не дали результату.

"На даний час Фондом державного майна України, який є органом управління товариства (ОПЗ),  разом з товариством готується до подання до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ касаційна скарга. З метою захисту інтересів держави та недопущення доведення до банкрутства одного з найбільших вітчизняних підприємств, прошу вас розглянути можливість вступу Генеральної прокуратури України у цю справу", - йдеться у листі Гройсмана до генпрокурора Юрія Луценка.

Звертаючись до керівника НАБУ Артема Ситника, прем’єр-міністр закликав провести спеціальне розслідування  діяльності посадових осіб з метою виявлення фактів порушення інтересів держави.

"Враховуючи стратегічне значення підприємства для економіки та безпеки держави, прошу вас розглянути можливість проведення розслідування діяльності посадових осіб з метою виявлення фактів порушення інтересів держави та запобігання доведенню до банкрутства одного з найбільших державних підприємств", - йдеться у зверненні Гройсмана до керівника НАБУ.   

Як відомо, "Ostchem" з 2012 року була єдиним постачальником газу на завод, а інші компанії Дмитра Фірташа - з березня 2013 року, монопольними покупцями продукції заводу.

Борг утворився за контрактом з "Ostchem" на поставку газу від 20 січня 2013 року. Він сформувався в вересні-грудні 2013 року.

Саме в цей період "Газпром" знизив ціну газу для "Ostchem" з 430 до 265 доларів за тисячу кубометрів. Але для ОПЗ компанія Фірташа продовжувала продавати газ по 430 дол.

Пільговий газ закачувався структурами Фірташа в підземні сховища.

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Українська правда

Теми: ГройсманОПЗНАБУГенпрокуратура
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