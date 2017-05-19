Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СЦКК: Бойовики обстріляли співробітників місії Червоного хреста

П'ятниця, 19 травня 2017, 22:27

Бойовики обстріляли співробітників Міжнародного комітету Червоного хреста, коли ті роздавали продуктові та гігієнічні набори у населеному пункті Доломітне, який не контролюється урядом України.

Про це повідомила українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

"Декілька кулеметних черг пройшли в безпосередній близькості від людей та автомобілів місії. На щастя, ніхто не постраждав. Вивчення обставин і журналів обліку порушень режиму припинення вогню показало, що обстріл представників Червоного хреста відбувся саме з боку НЗФ ОРДО і вівся він з території ОРДО", - заявили у СЦКК, додавши, що обстріл стався 18 травня.

"Кулеметний обстріл місця роздачі гуманітарної допомоги здійснений НЗФ ОРДО з метою дискредитації ЗС України, поширення паніки та страху серед місцевого населення і представників МКЧХ", - підкреслили у заяві.

У СЦКК наголосили, що Збройні сили України надали письмові гарантії безпеки для забезпечення гуманітарної акції МКЧХ, тоді як зі сторони бойовиків таких гарантій надано не було. Представники МКЧХ здійснювали видачу гуманітарної допомоги за власним рішенням і на власний ризик.

"Українська сторона СЦКК категорично засуджує дії НЗФ ОРДО та кваліфікує їх як грубе порушення міжнародного гуманітарного права", - сказано у заяві.

Українська правда

Теми: АТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
АТО
Суд у Греції звільнив ветерана АТО, затриманого за запитом Литви
Президент обіцяє дати квартири всім ветеранам АТО й ООС 
Десять українців
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: