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Пентагон: Система THAAD в Південній Кореї готова перехоплювати ракети

Вівторок, 2 травня 2017, 00:31

Американська система протиракетної оборони THAAD, розміщена в Південній Кореї, готова перехоплювати ракети.

Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на представників Пентагону.

"Американська ракетна система THAAD в Південній Кореї функціонує і має в своєму розпорядженні "початкову можливість здійснювати перехоплення", - йдеться в повідомленні.

Раніше в квітні військові США почали направляти систему протиракетної оборони THAAD на місце дислокації в Південній Кореї в зв'язку з ядерними випробуваннями КНДР.

Перші елементи ПРО США прибули до Південної Кореї ще в березні.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАПівденна Корея
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