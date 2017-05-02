Пентагон: Система THAAD в Південній Кореї готова перехоплювати ракети
Вівторок, 2 травня 2017, 00:31
Американська система протиракетної оборони THAAD, розміщена в Південній Кореї, готова перехоплювати ракети.
Про це повідомляє телеканал NBC News з посиланням на представників Пентагону.
"Американська ракетна система THAAD в Південній Кореї функціонує і має в своєму розпорядженні "початкову можливість здійснювати перехоплення", - йдеться в повідомленні.
JUST IN: US THAAD missile system in SKorea is operational, and has "initial intercept capability," defense officials tell @NBCNightlyNews.— NBC Nightly News (@NBCNightlyNews) May 1, 2017
Раніше в квітні військові США почали направляти систему протиракетної оборони THAAD на місце дислокації в Південній Кореї в зв'язку з ядерними випробуваннями КНДР.
Перші елементи ПРО США прибули до Південної Кореї ще в березні.