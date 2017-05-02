У СІЗО Ростова спростували інформацію про смерть українця

У ростовському СІЗО спростували інформацію про смерть українця Артура Панова.

Про це УНІАН повідомили в Генеральному консульстві України в Ростові-на-Дону.

"Ми зв'язалися з російськими органами влади. У УФСВП і в СІЗО сказали, що Панов живий і здоровий", - сказав дипломат.

Як повідомлялося, раніше про смерть Панова заявило російське видання "Фонтанка".

Видання писало, що 19-річний українець помер 29 квітня, причиною смерті вказується серцева недостатність.

Панов був затриманий на початку грудня 2015 року в Ростовській області. За версією російської влади, молодий чоловік під виглядом біженця перетнув українсько-російський кордон з метою здійснення теракту на території Росії.

На момент затримання Панову не було і 18 років.