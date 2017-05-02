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Будинок профспілок в Одесі знову "замінували", людей евакуюють

Вівторок, 2 травня 2017, 16:46

Невідомий знову повідомив про замінування Будинку профс

пілок в Одесі, готується евакуація людей з Куликового поля.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

Він також повідомив, що 2 травня в Одесі затримано вже четверо осіб.

Як повідомлялося, на Куликовому полі в даний час проходить акція пам'яті жертв трагедії 2 травня 2014 року. На площі присутні до тисячі людей. 

Раніше з'явилися повідомлення про замінування Національного університету ім. Мечникова та Одеського Національного політехнічного університету

Потім невідомий повідомив також про замінування Будинку профспілок, у зв'язку з чим було проведено евакуацію громадян з Куликового поля для перевірки повідомлення. Один з громадян не захотів підкоритися вимогам працівників поліції, його було затримано.

Жодне з повідомлень про замінування не підтвердилося

Катерина Тищенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Одеса
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