СЦКК: Бойовики блокують відновлення інфраструктури на Донбасі

Бойовики на Донбасі блокують відновлення цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє українська сторона СЦКК.

"Незважаючи на численні звернення української сторони СЦКК до російської сторони СЦКК щодо сприяння у наданні гарантій безпеки під час виконання ремонтно-відновлювальних робіт на критичних об’єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії розмежування сторін на Донбасі, підконтрольне Російській Федерації керівництво ОРДО систематично блокує вирішення цих питань", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на фенольному заводі в Новгородському вже давно необхідно провести роботи по посиленню протиаварійного захисту дамби шламонакопичувача.

"В разі її руйнування значна кількість шкідливих речовин, що містять фенол, сірчана кислота та нафтопродукти можуть потрапити до річки Кривий Торець, а далі в Сіверський Донець, який є одним з небагатьох джерел питної води для всієї Луганської області", - підкреслили в СЦКК.

Також схожа ситуація склалася з дамбою ставка-накопичувача стічних вод свинарського господарства "Бахмутський аграрний союз" в Новолуганському.

У СЦКК відзначають, що затримка з ремонтом обох об'єктів може призвести до екологічної катастрофи і спалаху інфекцій.

Як говориться в повідомленні, проблема полягає в тому, що ці дамби перебувають в безпосередній близькості від лінії розмежування сторін, де бойовики ведуть обстріли.

Відзначається, що з цієї причини більше півроку не вдається відновити електропостачання в Зайцевому і запустити газорозподільну станцію в Мар'їнці.

"Внаслідок чого, 26 тисяч жителів Мар'їнки та сусідньої Красногорівки, 6 шкіл та 5 дитячих дошкільних установ не забезпечені газом для побутових потреб і не мають опалення в зимовий період. Вимушені простоювати "Красногорівський вогнетривкий завод", "Мар'їнський хлібозавод" і Мар'їнське молочне підприємство "Лактіс", - йдеться в повідомленні.

Також відновлення потребують водовод, який забезпечує технічною водою Авдіївський коксохімічний завод, водогін Горлівка-Торецьк і інші.