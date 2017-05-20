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У Пентагоні повідомили про новий план знищення ІДІЛ

Субота, 20 травня 2017, 02:14

Міністр оборони США Джеймс Маттіс анонсував суттєві зміни в тактиці протистояння терористичному угрупованню ІДІЛ в Сирії та Іраку, яка полягає у позбавленні шляхів відходу бойовиків зі звільнених територій.

Про це він заявив в п'ятницю на прес-конференції в Пентагоні, передає "Укрінформ".

"Президент (Дональд Трамп) розпорядився змінити тактику витіснення ІДІЛ з безпечних для них місць в виснажливих боях на оточення противника в його укріпленнях, щоб ми могли знищити ІДІЛ", - сказав Маттіс.

Він підкреслив, що зараз коаліція витрачає час і зусилля на те, щоб оточити осередки терористів, назвавши їх "стратегічною загрозою", якщо вони повернуться, і знову будуть планувати теракти в інших країнах.

Глава Пентагону також зазначив, що роль збройних сил США в Іраку і Сирії буде актуальною, поки місцеві сили не зможуть протистояти загрозам в регіоні.

При цьому він підкреслив, що США тепер будуть проводити "посилену кампанію проти ІДІЛ".

Теми: СШАтероризм
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