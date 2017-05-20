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Доба в АТО: Бойовики били з "Градів", 4 українських військових поранені

Субота, 20 травня 2017, 06:54
Доба в АТО: Бойовики били з Градів, 4 українських військових поранені

Ситуація в зоні проведення АТО залишається складною, за добу бойовики 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

В результаті обстрілу 4 українських військовослужбовців отримали поранення.

На Приморському напрямку зафіксовано 26 обстрілів. Увечері сепаратисти з 120 мм мінометів обстрілювали українські позиції в Широкиному і Гнутово. Опорні пункти біля Широкиного і Бердянського були обстріляні з 122 мм артилерійських систем.

Крім того, з гранатометів і стрілецької зброї бойовики вели вогонь по укріпленнях сил АТО поблизу Водяного, Павлопіля, Новогригорівки та ще ряду населених пунктів. В районі Мар'їнки і Красногорівки терористи вели вогонь з 82 мм мінометів і легкого озброєння. Одна з мін калібру 82 мм потрапила в житловий квартал Красногорівки, руйнувань і постраждалих серед цивільних осіб немає.

На Донецькому напрямку бойовики 16 разів відкривали вогонь. Найбільш складною ситуація в південному і східному передмісті Авдіївки.

"З настанням сутінок бойовики обстрілювали українських воїнів на цій ділянці фронту з 120-мм та 82-мм мінометів, а також стрілецької зброї та гранатометів. Північно-східніше, в районі Верхньоторецького, противник бив по наших укріпленнях з мінометів калібру 82 мм та стрілецької зброї. На Світлодарській дузі вчергове з озброєння БМП та великокаліберних кулеметів ворогом були обстріляні наші воїни, котрі тримають оборону неподалік Луганського", - відзначили в штабі.

На Луганській напрямку зафіксовано 13 обстрілів з боку бойовиків. Пізно ввечері терористи обстріляли опорні пункти сил АТО біля Троїцького з РСЗВ "Град", 152-мм і 122-мм артилерійських систем.

Також зі ствольної артилерії калібру 122 мм сепаратисти били по українських позиціях в районі Новоалександрівки. З 120 мм і 82 мм мінометів бойовики били неподалік Новозванівки і Попасної. Зі стрілецької зброї і гранатометів були обстріляні позиції ЗСУ біля Валуйського, Кримського та Станиці Луганської.

Теми: АТОДонбас
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