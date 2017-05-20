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ЗМІ: Юристи Білого дому вивчають процедуру імпічменту

Субота, 20 травня 2017, 07:41

Юристи Білого дому почали вивчати процедуру імпічменту.

Про це повідомляє CNN з посиланням на двох проінформованих джерел.

"Юристи Білого дому почали вивчати процедури імпічменту, щоб на всякий випадок підготуватися до того, що президенту Дональд Трамп доведеться відбиватися від спроб усунути його з посади", - йдеться в повідомленні.

При цьому посадові особи Білого дому вважають, що у Трампа є підтримка республіканців і імпічмент є малоймовірним.

СNN зазначає, що навіть демократи заявляли, що розмови про імпічмент передчасні.

Відзначається, що юристи Білого дому консультувалися з експертами з питання імпічменту минулого тижня і почали збирати інформацію про те, які судові розгляди можуть бути.

СNN повідомляє, що спочатку в Білому домі не прокоментували цю ситуацію, однак після публікації матеріалу, представник Білого дому заявив, що "це неправда".

Теми: СШАТрамп
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