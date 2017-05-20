ЗМІ: Юристи Білого дому вивчають процедуру імпічменту
Юристи Білого дому почали вивчати процедуру імпічменту.
Про це повідомляє CNN з посиланням на двох проінформованих джерел.
"Юристи Білого дому почали вивчати процедури імпічменту, щоб на всякий випадок підготуватися до того, що президенту Дональд Трамп доведеться відбиватися від спроб усунути його з посади", - йдеться в повідомленні.
При цьому посадові особи Білого дому вважають, що у Трампа є підтримка республіканців і імпічмент є малоймовірним.
СNN зазначає, що навіть демократи заявляли, що розмови про імпічмент передчасні.
Відзначається, що юристи Білого дому консультувалися з експертами з питання імпічменту минулого тижня і почали збирати інформацію про те, які судові розгляди можуть бути.
СNN повідомляє, що спочатку в Білому домі не прокоментували цю ситуацію, однак після публікації матеріалу, представник Білого дому заявив, що "це неправда".