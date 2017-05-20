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Львівське сміття нишком викинули на Житомирщині

Субота, 20 травня 2017, 11:27

На Житомирщині затримано фуру, яка вивантажила "львівське" сміття

Про це повідомили у поліції Житомирської області.

Правоохоронці затримали транспортний засіб в ніч на 20 травня після повідомлення від мешканця с. Ягодинки Пулинського району про те, що  від місцевого сміттєзвалища від'їжджає невідома вантажівка.

"Мешканці району не вперше потерпають від забруднення сміттям, яке скидають вночі водії вантажівок. Серед побутових відходів знаходили докази того, що вони потрапили до району зі Львівщини", - зазначили у поліції.

Вантажівку вдалося затримати у сусідньому с. Веселому. Автомобіль та водія доставили до Пулинського відділення поліції для з’ясування обставин події.  Зазначається, що перевізником є підприємець з м.Новоград-Волинський. 

 
 
Фото - прес-служба поліції житомирської області

Як відомо, днями мер Львова Андрій Садовий заявив: у Львові накопичилося понад 7 тисяч тонн відходів, які нікуди вивозити, оскільки меморандум, підписаний 21 квітня, не виконується.

Теми: ЛьвівЖитомирполіція
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