У Харкові обстріляли тролейбус
У Харкові в суботу невідомі обстріляли тролейбус.
Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, в результаті ніхто не постраждав, пошкоджено вікно салону і вікно дверей.
Імовірно стріляли з пневматичної зброї.
Разом з тим, як повідомляє поліція Харківщини, вдень невідомі особи зробили декілька пострілів по громадському транспорту. Внаслідок події постраждалих осіб немає.
Повідомлення надійшло до Київського відділу поліції о 15:25 суботи.
Встановлено, що на вулиці Барабашова,36 водій почув два хлопки. Він зупинив транспорт та побачив у вікні декілька отворів.
На місце події для з'ясування обставин виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, невідомі вистрілили з пневматичної зброї. Речові докази вилучені.
Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Особи зловмисників встановлюються.