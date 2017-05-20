У Харкові обстріляли тролейбус

У Харкові в суботу невідомі обстріляли тролейбус.

Про це повідомив директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, в результаті ніхто не постраждав, пошкоджено вікно салону і вікно дверей.

Імовірно стріляли з пневматичної зброї.

Разом з тим, як повідомляє поліція Харківщини, вдень невідомі особи зробили декілька пострілів по громадському транспорту. Внаслідок події постраждалих осіб немає.

Повідомлення надійшло до Київського відділу поліції о 15:25 суботи.

Встановлено, що на вулиці Барабашова,36 водій почув два хлопки. Він зупинив транспорт та побачив у вікні декілька отворів.

На місце події для з'ясування обставин виїхала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, невідомі вистрілили з пневматичної зброї. Речові докази вилучені.

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Особи зловмисників встановлюються.