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Порошенко з Меркель думали, як змусити Росію виконувати "Мінськ"

Субота, 20 травня 2017, 20:34

Президент Петро Порошенко обговорив з федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель сценарій чинення тиску на Російську Федерацію з метою виконання нею Мінських угод.

Про це він повідомив у суботу ввечері в Берліні за підсумками офіційного візиту до Німеччини, передає "Інтерфакс-Україна".

"Значна частина часу була присвячена координуванню дій щодо імплементації Мінських угод. Констатовано, що РФ не виконує Мінські угоди і нам потрібно розробити сценарій, який би мотивував Росію сісти за стіл переговорів і виконати те, що вона обіцяла, в першу чергу щодо компоненту безпеки", - сказав Порошенко.

За словами президента, потрібно зробити все, щоб відновити мир на українській землі, щоб закінчилася окупація, і в цьому в України є повна підтримка з боку Німеччини.

"Крім того, ми домовилися, що якщо Мінські домовленості не будуть виконуватися, то з високою ймовірністю санкції Євросоюзу будуть продовжені. Дуже важливо, що ця зустріч відбулася напередодні саміту "Великої сімки", де на Сицилії питання України буде високо стояти на порядку денному, і це питання буде також присутнє на зустрічі Великої двадцятки", - сказав Порошенко.

Також сторони обговорили питання двостороннього співробітництва з Німеччиною, в тому числі щодо допомоги Донецькій і Луганській областям.

"Домовлено про фінансову підтримку реформ і констатовано значний успіх української команди в і імплементації реформ", - сказав президент України.

Він також повідомив, що робота в "нормандському форматі" (Україна, Німеччина, Франція, Росія) буде активізована найближчим часом.

"Ми впевнені в тому, що так само, як немає альтернативи Мінському процесу, так і "нормандський формат" буде активно задіяний найближчим часом", - сказав президент.

Порошенко зазначив, що на зустрічі з Меркель також була досягнута домовленість з приводу активної координації дій з новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном.

Теми: ПорошенкоМеркельМінські угоди
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