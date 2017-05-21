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Найближчими днями в Україні - дощі, грози і тепло

Неділя, 21 травня 2017, 18:18

Найближчої доби в Україні - короткочасні дощі, місцями грози, температура вдень до +25 градусів. 

Як повідомляє Укргідрометцентр, вночі у Карпатському регіоні очікуються сильні дощі. Вночі у Приазов'ї, а вдень у північних, Волинській, Рівненській, Тернопільській та Вінницькій областях - без суттєвих опадів.

Вітер північно-східний (вночі у південно-східній частині південно-західний), 7-12 м/с, під час гроз окремі пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°; вдень 17-22°, на Закарпатті до 25°, на узбережжі морів, у східних областях та Карпатах місцями 13-16°.

У Києві вночі місцями короткочасний дощ, гроза, вдень без істотних опадів; температура вночі 9-11°, вдень 18-20°.

 

На 23 травня синоптики прогнозують погоду в Україні без опадів.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 5-10°, на узбережжі морів до 13° (у східних, Чернігівській та Сумській областях 1-6° тепла, на грунті місцями заморозки 0-2°); вдень на Правобережжі 18-23° тепла, на решті територій 15-20°.

У Києві очікується також без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 21-23°.

 

Інтерфакс-Україна

Теми: погода
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