У Донецькій області тракторист наїхав на міну
Понеділок, 22 травня 2017, 02:47
Вранці 21 травня в Донецькій області під Талаківкою трактор наїхав на міну.
Про це повідомляє прес-служба поліції Донецької області.
"На відстані приблизно 2,5 кілометри від Талаківки в сторону Комінтерново під час виконання сільськогосподарських робіт трактор зачепив міну", - йдеться в повідомленні.
У водія легка контузія, трактор отримав механічні пошкодження.
Фахівці оглянули територію на відсутність інших вибухонебезпечних предметів.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст.258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України.