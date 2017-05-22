ГПУ ще не повідомляла про підозру Фірташу

Генеральна прокуратура не повідомляла про підозру в будь-якому злочині українському олігарху Дмитру Фірташу.

Про це 22 травня заявив журналістам генпрокурор Юрій Луценко.

"У нас є серйозні справи, які пов'язані з підприємствами Фірташа. Наразі процесуальна підозра йому не оголошувалася. Але по декількох напрямках ми активно працюємо", – сказав він.

За словами Луценка, мова йде про відмивання коштів з підконтрольних йому підприємств з метою ухилення від податків та, ймовірно, про розкрадання державних ресурсів.

Як відомо, 24 лютого 2017 року суд у Відні звільнив олігарха Дмитра Фірташа під раніше внесену заставу в 125 мільйонів євро.

Екстрадиції українського олігарха Дмитра Фірташа домагаються Іспанія, де його звинувачують у відмиванні грошей, та США, які звинувачують Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйонів доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ у Індії поза конкурсом.

21 лютого Вищий земельний суд Відня дав добро на екстрадицію Фірташа в США.

Остаточне рішення про екстрадицію приймає федеральний міністр юстиції.

Захист Фірташа оскаржує рішення суду.

Українська правда