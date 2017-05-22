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Закрита соціологія АП: Вакарчук в трійці лідерів

Понеділок, 22 травня 2017, 12:33

Соціологія Адміністрацї президента за березень показує, що одним з найбільш рейтингових потенційних кандидатів у президенти є музикант Святослав Вакарчук.

Про це йдеться в статті "Боротьба за другий термін. Як президент Порошенко збирається вигравати вибори".

У березні соціологічні служби "Социс" і "Рейтинг" зробили заміри президентських рейтингів, результати яких колишній глава фракції БПП та політтехнолог Ігор Гринів презентував під час однієї з нарад на Банковій.

УП вдалося ознайомитися з деякими цифрами. За Порошенка проголосували б 13,2% виборців серед тих, хто визначився з кандидатом і планує взяти участь у виборах. На другому місці з мінімальним відривом в рамках похибки – лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко з 12,9%, а закриває трійку лідерів співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук з результатом в 12,3%.

Четвертим та п’ятим в списку зазначені лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко та "Радикальної партії" Олег Ляшко – приблизно з однаковою підтримкою в 10%.

У спину їм дихає один із лідерів "Опозиційного блоку" Юрій Бойко з близько 8% підтримки та лідер партії "За життя!" Вадим Рабінович з трохи більше 7%.

Мера Львова і лідера партії "Самопоміч" Андрія Садового в березні підтримували приблизно 6% тих, хто визначився з кандидатом і планує взяти участь у виборах. За словами одного з учасників нарад, який також знайомий з результатами опитувань, за умови виходу у другий тур Тимошенко, вона виграє у діючого президента з перевагою в 5% голосів. Зате з такою ж перевагою Порошенко може виграти у Юрія Бойка.

"Розрахунок Порошенка, говорять в його близькому оточенні, вигравати вибори завдяки відсутності сильного конкурента. Святослава Вакарчука діючий президент поки що не сприймає в цій якості. Мовляв, той ще не визначився, чи йде в політику", - йдеться в тексті.

"Українська правда" у Threads

Теми: соціологіяАдміністрація президентаВакарчукопитування
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