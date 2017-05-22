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Глава ВСУ скаржиться, що на суд звідусіль тиснуть

Понеділок, 22 травня 2017, 14:57

В Україні на 40% суддівських посад правосуддя не здійснюється, оскільки термін повноважень суддів, які обіймають ці посади, сплив.

Про це заявив голова Верховного суду Ярослав Романюк під час першого загальнонаціонального форуму "Незалежні суди та вільні ЗМІ: синергія заради майбутнього", повідомляє 22 травня "Укрінформ".

"На сьогодні на 40% суддівських посад правосуддя не здійснюється, оскільки вони є вакантними. Бо судді, які обіймають ці посади, не мають права здійснювати правосуддя, оскільки сплив строк їхніх повноважень", – заявив Романюк.

Голова ВСУ припустив, що ніколи ще судова система України за всі роки незалежності молодої держави не перебувала в такому важкому становищі, як перебуває зараз.

"На сьогодні судова система опинилася перед новими викликами, новими проявами тиску, впливу на суд, які дозволяють собі як органи державної влади, так і представники громадянського суспільства", – сказав Романюк.

Як відомо, триває перевірка відомостей про охочих стати суддями у Верховному Суді.

На посади суддів ВСУ претендують більше 600 кандидатів.

Як повідомлялося, 11 квітня Верховна Рада після цілого дня обговорення і розгляду 911 правок відхилила закон про Конституційний суд.

Теми: суд
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