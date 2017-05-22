НАБУ опублікувало документи про звільнення хабарника, про якого повідомила ГПУ

Національне антикорупційне бюро опублікувало документи, які засвідчують, що затриманий за хабарництво Самковий був звільнений з НАБУ у лютому 2017 року.

Про це йдеться у заяві на Facebook-сторінці відомства.

"Наголошуємо вже втретє, що жодного із працівників Національного бюро затримано не було. Особа, чиє прізвище згадувалося у зв'язку з даними подіями, не працює в Бюро з лютого 2017 року. Це підтверджується офіційними документами, скан-копії яких НАБУ публікує, аби зняти спекуляції навколо цієї теми", - зазначається у повідомленні.



"Вимагаємо від Генеральної прокуратури оприлюднити офіційне спростування заяв прес-секретарки Юрія Луценка у мережі Фейсбук, якщо, звісно, пані Сарган є офіційно уповноваженою надавати коментарі від імені ГПУ. Якщо ж вона має інший статус, просимо Генеральну прокуратуру роз'яснити, на якій підставі вона публікує інформацію про досудові розслідування ГПУ, до того ж недостовірну", - додали у відомстві.

Як відомо, Сарган 19 травня повідомила, що співробітника НАБУ та його спільника затримали за отримання хабара у розмірі 150 тисяч доларів.

У НАБУ заявили, що цей працівник не є співробітником НАБУ з лютого 2017 року.

Українська правда