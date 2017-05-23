Кількість поранених від вибуху в Манчестері зросла

Щонайменше 19 осіб померли й 59 отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили агенції дві офіційні особи, вибух міг скоїти смертник.

Eyewitness accounts reveal horror of Manchester Arena explosion following Ariana Grande concerthttps://t.co/kT7I7EUmwB pic.twitter.com/UNIXtx4EYn — BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 23, 2017

Чи не постраждали від вибуху українці, ще з’ясовується.

Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017

Поліція #Манчестер поки що не оприлюднює дані про загиблих і постраждалих під час теракту. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017

Сама Аріана Гранде написала, що вона "зламана" цією подією.