Кількість поранених від вибуху в Манчестері зросла

Щонайменше 19 осіб померли й 59 отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомили агенції дві офіційні особи, вибух міг скоїти смертник.

Чи не постраждали від вибуху українці, ще з’ясовується.

Сама Аріана Гранде написала, що вона "зламана" цією подією.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.