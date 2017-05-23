Кількість поранених від вибуху в Манчестері зросла
Щонайменше 19 осіб померли й 59 отримали поранення від вибуху, який стався наприкінці концерту співачки Аріани Гранде в англійському Манчестері в понеділок.
Про це повідомляє Reuters.
Як повідомили агенції дві офіційні особи, вибух міг скоїти смертник.
Eyewitness accounts reveal horror of Manchester Arena explosion following Ariana Grande concerthttps://t.co/kT7I7EUmwB pic.twitter.com/UNIXtx4EYn— BBC Breaking News (@BBCBreaking) May 23, 2017
Чи не постраждали від вибуху українці, ще з’ясовується.
Консул з'ясовує, чи немає українців серед постраждалих під час теракту в #Манчестер. pic.twitter.com/lEn7jpfUAp— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017
Поліція #Манчестер поки що не оприлюднює дані про загиблих і постраждалих під час теракту.— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) May 23, 2017
Сама Аріана Гранде написала, що вона "зламана" цією подією.
broken.— Ariana Grande (@ArianaGrande) May 23, 2017
from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words.