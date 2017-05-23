Українці перестають їздити в окупований Крим – прикордонники

Кількість громадян України, які хочуть в'їхати в окупований Росією Крим, постійно скорочується.

Про це повідомив голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Щодня в обидві сторони прикордонники оформлюють близько 5 тис. чоловік і до 1 тис. транспортних засобів. Хочу констатувати, що в цілому це значно менше, ніж за аналогічний період минулого року. І в цілому ми спостерігаємо стійку тенденцію щодо зниження пасажиро-транспортного потоку в цьому напрямку", - заявив він.

За словами Назаренка, за перший квартал 2017 року показник пасажирів зменшився на 25%, транспорту – на 45%, і ця тенденція зберігається.

"Я думаю, що більшість громадян сьогодні вже розуміють складності щодо перебування в окупованому Криму, а також існуючу небезпеку під час перебування на півострові", - сказав глава ДПС.

В цілому, за його словами, ситуація на адмінкордоні з Кримом на сьогоднішній день залишається стабільно напруженою.

"На цьому напрямку ми також постійно перебуваємо в режимі готовності до активних дій і завдання тут, як і в зоні АТО, виконуємо спільно з колегами з Нацполіції, СБУ, Нацгвардії та небайдужими громадянами України", - сказав голова Держприкордонслужби.

"Нам відомо про збільшення контингенту російських військ на окупованому півострові, ми постійно фіксуємо ведення повітряної розвідки, інженерне зміцнення позицій російських військ, рух їх катерів і кораблів, періодичну ротацію особового складу як з боку підрозділів збройних сил, так і прикордонних структур, які там знаходяться", - підкреслив Назаренко.

Як повідомлялося, на початку травня прес-секретар Державної прикордонної служби України Олег Слободян розповідав, що російські ЗМІ окупованого Криму активно намагаються створити картинку "вдалого" початку туристичного сезону і заявляють про збільшення на травневі свята пасажиро-транспортного потоку з материкової України.

Однак, підкреслив Слободян, статистика говорить про зворотнє. Порівняно з минулорічним періодом травневих свят пасажиропотік тільки через контрольний пункт "Чонгар" в напрямку анексованого півострова в 2017 році знизився на 60%, транспортний – на 62%.