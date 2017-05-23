Луценко в середу прийде у Раду

Генеральний прокурор Юрій Луценко доповідатиме у Верховній Раді у середу, 24 травня, з 12:30.

Відповідну пропозицію підтримав 241 депутат.

Перед цим голова фракції "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що почастішали "нападки" на Генпрокуратуру та інсинуації щодо роботи прокуратури.

"Щоб зняти напругу, позбавити критиканів підстав для огульної критики, фракція партії "Блок Петра Порошенка" запропонувала запросити генерального прокурора у сесійну залу з тим, щоб депутати могли й почути, і задати Юрію Луценку свої запитання", – сказав він.

Після голосування голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив: "Я мав попередню розмову з Юрієм Віталійовичем – ми домовилися, щоб було достатньо часу на запитання, регламент буде такий: пів години – виступ, потім виступи, як по процедурі повного читання, від фракцій запитання, від депутатів запитання – щоб усі, хто має запитання, змогли їх поставити".

Олена Рощенко, УП