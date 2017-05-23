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Журналіст: Сили АТО просунулись на кілометр на Світлодарській дузі

Вівторок, 23 травня 2017, 15:19

Воєнний журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що в районі Світлодарської дуги в зоні проведення антитерористичної операції українські військові просунулись вперед майже на кілометр.

Про це він написав у вівторок на своїй сторінці у Facebook.

"Напевно, для багатьох, ця інформація не варта літер на клавіатурі. Мене ж надзвичайно надихають відчайдушність і героїзм наших хлопців. Пишаюсь, що живу з ними в один час", – написав він.

"Додам, що навіть за Мінськими угодами, ця територія має знаходитись під контролем України", – водночас уточнив кореспондент.

Водночас у прес-центрі штабу АТО "Українські правді" наголосили, що сили антитерористичної операції суворо дотримуються пунктів Мінських домовленостей і не порушували лінію зіткнення.

"На різних ділянках лінії фронту надзвичайно важливо мати оперативну перевагу. Ми можемо час від часу змінювати позицію, можемо дообладнувати свої позиції, але мови про те, що ми порушуємо Мінські домовленості абсолютно не йде", – сказав у коментарі УП речник АТО Антон Маринович.

Українська правда

Теми: АТО
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