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День в АТО: 2 поранених, бойовики гатили по Авдіївці з "Граду"

Вівторок, 23 травня 2017, 19:29

У вівторок незаконні збройні формування понад 20 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України, застосовуючи, зокрема, й озброєння, використання якого суворо заборонене Мінськими домовленостями.

Як повідомляє прес-центр АТО, також незаконні збройні формування знову обстріляли житлові квартали Авдіївки.

"Так, близько 16.00 години російсько-терористичні війська здійснили обстріл житлового сектору Авдіївки, застосувавши реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Чотири будинки за чотирма різними адресами зруйновані вщент. Десятки - ушкоджені. Одного місцевого мешканця поранено", - сказано у повідомленні.

За даними української сторони СЦКК, постраждалим виявився 30-річний чоловік, у нього осколкове поранення голови. Лікарі характеризують його стан, як середньої важкості.

На Приморському напрямку, згідно з інформацією штабу, зафіксовано найбільше фактів порушення режиму припинення вогню.

"По опівдні бойовики вдарили по наших позиціях біля Чермалика зі 120-мм мінометів. Впродовж дня противник обстрілював опорні пункти сил АТО в районі Широкиного, Лебединського, Водяного, Талаківки з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Північніше, біля Мар'їнки, вели вогонь з великокаліберних кулеметів. Там же "працював" ворожий снайпер", - зазначили у прес-центрі АТО.

На Донецькому напрямку близько 6.00 години ранку НЗФ здійснили обстріл оборонних укріплень сил АТО у передмісті Авдіївки з мінометів калібру 120 мм, озброєння танку, гранатометів та стрілецької зброї.

Також із 120-мм мінометів бойовики били неподалік Кам'янки. З мінометів калібру 82 мм - в районі Зайцевого. Поблизу Верхньоторецького та Пісків вони вели вогонь з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

"Луганський напрямок. Бойовики декілька разів з автоматичних станкових гранатометів обстрілювали наші позиції в районі Кримського та Донця. По українських воїнах, які тримають оборону поблизу Новотошківського, вів вогонь ворожий снайпер", - сказано заяві штабу.

Відповідно до інформації, від початку доби один військовослужбовець ЗС України зазнав поранення.

Українська правда

Теми: АТО
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