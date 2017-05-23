Кутовий йде у відставку через земельну реформу - джерела

Міністр аграрної політики та продовольства Тарас Кутовий подав у відставку через незгоду із земельною реформою, яку пропонує уряд.

Про це "Українській правді" повідомили власні джерела у фракції БПП та Адміністрації президента.

"Йде через земельну реформу", - зазначив співрозмовник в Адміністрації президента.

Водночас джерела в Кабміні розповідають, що в Кутового весь час були напружені відносини з прем’єр-міністром, який нав’язав йому першого заступника Максима Мартинюка.

"Йому не дали жодних повноважень. Забрали "Укрспирт", "Укрліс". Знизу перший зам Мартинюк. Чоловік вирішив не бути клоуном і пішов", - зазначив співрозмовник в уряді.

"Останньою краплею стало лісагентство та земля", - додало інше джерело в Кабміні.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своєму Twitter прокоментував відставку Кутового.

"Міністр аграрної політики Кутовий повідомив про намір залишити посаду. Мені шкода, але це його рішення. Вдячний за спільну роботу!" - написав він.

"Українська правда" звернулася по коментар до Кутового, однак поки не отримала відповіді.

Як відомо, 23 травня міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий написав заяву про відставку та подав її до Верховної Ради.

Роман Кравець, Роман Романюк, УП