Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Дебати показали, що в Сенаті Нідерландів є більшість за асоціацію Україна-ЄС

Вівторок, 23 травня 2017, 23:24

В Сенаті Нідерландців, де у вівторок відбулися дебати щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, утворилась більшість на підтримку документу.

Про це написав активіст української громади в Нідерландах Олександр Снідалов на своїй сторінці у Facebook.

Крім традиційних прихильників угоди, сенаторів від VVD, D66, GroenLinks, PvdA, документ підтримали дев'ять сенаторів партії CDA, яка офіційно виступає проти ухвалення, а також троє сенаторів від партії CU, яка також офіційно не підтримує ратифікацію.

Цієї більшості буде достатньо для успішного голосування, яке заплановане на 30 травня.

Лідер CDA в Сенаті, Елко Брінкман, зазначив, що голосування його фракції може відрізнятись від голосування колег по партії в Нижній палаті парламенту і в цьому немає проблеми, оскільки Сенат проводить власну оцінку ситуації і буває так, що оцінки двох палат відрізняються.

Голландська радіостанція BNR повідомляє, що наступного тижня за ратифікацію угоди про асоціацію можуть проголосувати 48 голландських сенаторів (з 38 необхідних), проти – 27.

"За", скоріше за все, проголосують сенатори партій VVD, D66, PvdA, GroenLinks, CU та дев'ять сенаторів партії CDA. Проти будуть голосувати PVV, SP, PvdD, SGP і 50plus.

Як відомо, Нижня палата парламенту Нідерландів ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС 23 лютого.

Схвалення ратифікації в Сенаті залишається останнім законодавчим кроком, який розблокує офіційний запуск асоціації Україна-ЄС.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
ЄС
Від Вільнюса до Вільнюса
Орбан: Угорщина не буде виконувати рішення ЄС щодо мігрантів
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: