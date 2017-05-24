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Маккейн закликав Трампа вибачитися, якщо зв'язки з РФ підтвердяться

Середа, 24 травня 2017, 03:18

Сенатор від Республіканської партії Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа вибачитися перед американцями, в разі, якщо підтвердяться його зв'язки з Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

"Ми не сподіваємося на ідеальних людей, і ми нація, яка прощає", - заявив Маккейн.

Він також порівняв повідомлення про те, що Трамп просив вищих посадових осіб розвідки публічно спростувати докази співпраці між членами його команди з "тривожним" вторгненням Росії, з сюжетом "паршивого фільму".

Він зазначив, що такі повідомлення є лише останніми одкровеннями в цілому ряді сенсацій з приводу розслідування зв'язків передвиборної кампанії Трампа з РФ.

Маккейн додав, що постійний приплив нових новин на цю тему "поглинає увагу" і відволікає від важливого питання нацбезпеки, що стоїть перед США.

Теми: СШАТрамп
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