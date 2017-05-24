У МВС створили управління моніторингу дотримання прав людини

У Міністерстві внутрішніх справ створили управління моніторингу дотримання прав людини.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

"У структурі Міністерства внутрішніх справ створено Управління моніторингу дотримання прав людини. Завданням цього підрозділу є моніторинг, вивчення та аналіз проблемних питань, пов’язаних з порушенням прав людини в діяльності МВС і центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, відповідно до міжнародних стандартів у галузі правоохоронної діяльності" , - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що представники Консультативної місії ЄС запропонували експертну підтримку на етапі визначення пріоритетних напрямків діяльності підрозділу, розробки кваліфікаційних вимог до кандидатів на посади в підрозділ і механізмів налагодження комунікації всередині та за межами відомства.