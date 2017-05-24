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Розвідка в Пентагоні: Війна на Донбасі продовжиться і в 2018 році

Середа, 24 травня 2017, 06:12
Розвідка в Пентагоні: Війна на Донбасі продовжиться і в 2018 році

Військова розвідка США прогнозує, що Мінські угоди залишаться невиконаними протягом 2018 року, немасштабні бойові дії вздовж лінії фронту на Донбасі продовжаться.

Про це йдеться в доповіді директора Агентства військової розвідки Пентагону генерал-лейтенанта Вінсента Стюарта, який він представив перед Комітетом Сенату США з питань збройних сил, передає "Укрінформ".

"Конфлікт на сході України між підтримуваними Росією сепаратистами і українським урядом, ймовірно, збережеться протягом наступного року, в той час, як надії з приводу повної імплементації Мінських угод захмарюються", - підкреслив він.

Стюарт зазначив, що РФ "навряд чи відмовиться від дестабілізуючих дій на Донбасі".

"Насильство уздовж лінії зіткнення, ймовірно, буде залишатися обмеженим до рівня невеликих боїв, хоча Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту", - сказав він.

Він також звернув увагу на вкладення Росією ресурсів в модернізацію військового потенціалу.

Теми: ДонбасАТОбойові діївійнаСША
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