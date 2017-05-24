Судді КС відкликали свідчення проти Януковича – Луценко

Кілька суддів Конституційного Суду відкликали свої свідчення у справі про узурпацію влади колишнім президентом Віктором Януковичем, який утік до Росії.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко у Верховній Раді під час звіту за рік роботи на посаді.

"Покази, які на першому етапі були надані деякими суддями КС, були ними відкликані", – заявив генпрокурор.

Він констатував недостатність підстав для вручення підозр суддям КС, які в 2010 році виносили рішення про поновлення дії Конституції 1996 року.

"Наразі недостатньо бази для вручення яких-небудь підозр суддям", – сказав він.

Водночас Луценко заявив, що Генпрокуратура веде розслідування проти Олександра Лавриновича, який на той час був міністром юстиції і своїм рішенням ухвалив негайно виконати рішення КС і поновити дію Конституції 1996 року.

Як відомо, Лавринович заперечує свій вплив на ухвалення в 2010 році Конституційним Судом рішення про скасування Конституції-2004 і повернення Конституції-1996.

"Українські новини"