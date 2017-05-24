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Луценко каже, що відсутність юридичної освіти йому таки заважає

Середа, 24 травня 2017, 15:44

Генеральний прокурор Юрій Луценко зізнався, що відсутність юридичної освіти часом заважає йому у роботі.

Про це він сказав у Верховній Раді, звітуючи про роботу протягом року, повідомляє "Укрінформ".

"Я не схильний жартувати при відповідях на будь-яку частину діяльності ГПУ, це надто важка і відповідальна посада. Так, мені заважає відсутність юридичної освіти. Це правда... і я мушу інколи визнавати свої помилки", – сказав керівник ГПУ.

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Водночас він зауважив, що має достатньо політичної волі і енергії, щоб примусити юристів працювати швидко і в рамках закону.

Луценко висловив переконання, що наступним генпрокурором буде людина з юридичною освітою.

"Бо я доламаю каральну і політизовану систему ГПУ і зроблю з неї нормальну європейську інституцію, де кожен прокурор і слідчий не буде відчувати жодного страху перед тим, що мусить робити по закону", – зазначив він.

Як відомо, 12 травня 2016 року Верховна Рада 264 голосами дала згоду на призначення лідера фракції БПП Юрія Луценка генеральним прокурором.

Для цього Верховна Рада ухвалила зміни до законодавства, які дозволили призначити генеральним прокурором людину без юридичної освіти.

"Українська правда" у Threads

Теми: Луценко
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