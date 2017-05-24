Антикорупційна операція: Суд відпустив екс-голову ДПС Луганщини під заставу
Середа, 24 травня 2017, 20:27
Печерський райсуд Києва відпустив під заставу в розмірі 15 млн гривень колишнього начальника Державної податкової служби в Луганській області Олександра Антипова.
Таке рішення оголосила суддя Катерина Москаленко.
Таким чином, вона відмовила прокуратурі в арешті підозрюваного.
Суддя обрала запобіжний захід Антипову у вигляді застави в сумі 15 млн гривень і зобов'язала носити електронний браслет спостереження.
Як відомо, у середу 2,3 тис. правоохоронці провели 454 обшуки в 15 областях і затримали 23 діючих і колишніх керівників податкової служби, у тому числі Антипова.
При затриманні в нього було вилучено 3,8 млн доларів готівкою.