Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Києві чоловік зі стріляниною пограбував банк на 285 гривень

Середа, 24 травня 2017, 21:22

Поліція Києва розшукує чоловіка, який здійснивши кілька пострілів у стелю, вкрав з банку 285 гривень.

Про це повідомила речниця поліції Києва Оксана Блищик.

За її словами, повідомлення про невідомого зі зброєю у банківському відділенні на вул. Івана Кудрі у чергову частину поліції Києва надійшло о 16:45.

Встановлено, що зловмисник зробив кілька пострілів із невідомої зброї і забрав 285 гривень. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Відомості про подію зареєстровані. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України.

Прикмети зловмисника передані всім патрульним та оперативним співробітникам.

Українська правда

Теми: Київполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

200 мільйонів фунтів із допомоги Британії піде на дрони – Умєров

В Європарламенті зібрали підписи за позбавлення Угорщини голосу в Раді ЄС

МЗС: Сомалійські бойовики захопили гелікоптер ООН з чотирма українцями

На Миколаївщині військовий застрелив командира, а потім застрелився сам

Зеленський і Сунак розійшлися в думці, чи є їхня угода "гарантіями безпеки"

Демократи в Конгресі відкинули вимоги щодо допомоги Україні в обмін на кордон

Усі новини...
Київ
ЗМІ показали, як закінчують готувати тризуб на щит "Батьківщини-матері"
В лікарні Києва за нез'ясованих обставин помер військовий
Київський фунікулер закривають на місяць через ремонт
Останні новини
02:25
Повітряні сили попередили про активність російської стратегічної авіації
02:17
Зеленський і Сунак відвідали військових у госпіталі
01:46
фотоУкраїнський фігурист на Чемпіонаті Європи вийшов на лід у сорочці з "плямою крові"
01:05
Хусити помилково атакували танкер з російською нафтою
00:50
На південно-східному напрямку активна ворожа авіація – Повітряні сили
00:22
Офіс президента: Британські військові воювати за нашу країну не будуть
23:52
Росіяни продовжують блокувати доступ експертам МАГАТЕ до реакторних залів трьох блоків ЗАЕС
23:29
ОновленоНа Київщині ППО працювало по "Шахедах", було чутно вибухи у столиці
23:26
Заступник генсека НАТО: Ймовірно, ми були надто оптимістичні перед контрнаступом України
23:04
Економічні новини 12 січня: прогноз по росту ВВП, РФ готується до конфіскації заморожених активів
Усі новини...
Реклама: