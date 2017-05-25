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Бойовики завадили ОБСЄ спостерігати за розмінуванням

Четвер, 25 травня 2017, 11:13

На блокпосту поблизу Верхньошироківського Донецької області четверо бойовиків ОРДО в агресивний спосіб заборонили Спеціальній моніторинговій місії спостерігати за розмінуванням.

Про це йдеться у звіті ОБСЄ.

"На блокпосту поблизу Верхньошироківського чотири озброєні члени "ДНР" спочатку дозволили членам патруля Місії спостерігати за роботами з вилучення мін. Але невдовзі ще четверо озброєних членів "ДНР" в агресивний спосіб наказали спостерігачам негайно покинути цей район", - йдеться у звіті.

Також, патруль зафіксував збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в Донецькій області - приблизно 600 вибухів проти близько 430 у минулому періоді. У Луганські області СММ зафіксувала подібну кількість вибухів - 34 супроти 38 у минулому періоді.

Українська правда

Теми: ОБСЄ
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