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Уряд не розглядає питання припинення залізничного сполучення з РФ – Омелян

Четвер, 25 травня 2017, 14:21

Міністр інфраструктури спростував інформацію про припинення залізничного сполучення з Росією.

Про це міністр інфраструктури повідомив в коментарі Економічній правді.

"На мою думку, будь-яке сполучення слід було давно припинити", - заявив Омелян.

"Наразі, питання припинення залізничного чи автобусного пасажирського сполучення України з Росією нашим урядом не розглядалося", - додав міністр.

Омелян також зазначив, що авіаційне сполучення було припинене у 2015 році з ініціативи української сторони.

Раніше російські ЗМІ повідомили про припинення залізничного сполучення України з Росією.

"Укрзалізниця" відразу спростувала цю інформацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росія
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