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Трамп: НАТО має зосередитися на тероризмі, міграції та загрозі від РФ

Четвер, 25 травня 2017, 22:36

Майбутнє НАТО має бути зосереджене на тероризмі та міграції, а також загрозах від Росії на східних та південних кордонах Альянсу.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.

"Ми маємо бути сильними, міцними та пильними", - сказав Трамп, наголосивши, що обговорював ці питання з генсеком НАТО та кількома лідерами країн Альянсу.

Президент США наголосив, що у зв’язку з новими загрозами країни НАТО мають дотримуватися своїх зобов’язань щодо витрат на оборону у розмірі 2% від ВВП.

"23 з 28 країн НАТО досі не витрачають стільки, скільки вони обіцяли і скільки б мали витрачати на свою оборону", - сказав він.

Як відомо, міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російська армія отримала низку нових видів зброї, що дозволяє підтримувати "стратегічний паритет" з НАТО.

Лідери Північноатлантичного альянсу обговорюватимуть російське питання на зустрічі в Брюсселі в четвер.

Європейська правда

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Теми: НАТОРосіяТрамп
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