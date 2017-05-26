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У Києві поліція посилить безпеку під час Маршу Рівності

П'ятниця, 26 травня 2017, 03:25

Поліція посилить заходи безпеки на час проведення Маршу Рівності "КиївПрайд - 2017", який пройде в Києві 18 червня.

Про це повідомив керівник київських поліцейських Андрій Крищенко, передає прес-служба поліції.

За попередньою інформацією в цьому році в заході візьмуть участь 5 тисяч осіб. Це в два рази більше, ніж в минулому.

"Столична поліція посилить заходи безпеки. Зокрема, до охорони правопорядку залучатимуться військовослужбовці Національної гвардії України, представники громадських організацій", - повідомили в поліції.

Крищенко заявив, що поліція "готова до спілкування, як з організаторами, так і з опонентами маршу".

Він пообіцяв, що будь-які провокації будуть припинятися.

Відзначається, що до території, де буде проходити захід, поліція обмежить доступ. Також будуть встановлені металошукачі.

"Для недопущення можливих терористичних актів та попередження злочинів, до території, де відбуватиметься марш, ми обмежимо доступ. Проте ми встановимо достатню кількість пропускних пунктів із металевими рамками, аби створити вільний прохід представникам ЗМІ, дипломатичних місій та громадських організацій, - зазначив керівник столичних поліцейських", - сказав Крищенко.

Нагадаємо, в минулому році на Марші Рівності відбулися сутички, було кілька десятків затриманих.

Теми: поліціяКиїв
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